Heidelberg: Verbotenes Wendemanöver auf B3 endet mit Verletztem
Ein 51-jähriger BMW-Fahrer hat sich bei einem Unfall nach einem unerlaubten Wendemanöver auf der B3 in Heidelberg verletzt.
Heidelberg. Ein 51-jähriger BMW-Fahrer hat sich am Montagmittag bei einem Unfall nach einem unerlaubten Wendemanöver auf der B3 in Heidelberg leicht verletzt.
Nach Polizeiangaben fuhr der Mann gegen 12.30 Uhr von der L594 kommend auf die B3 in Richtung Boxberg und wendete dort trotz einer durchgezogenen Fahrbahnmarkierung seinen BMW. Ein 49-jähriger VW-Fahrer war ebenfalls auf der B3 in Richtung Boxberg unterwegs und versuchte noch, mit einer Gefahrenbremsung den Zusammenstoß zu verhindern. Er konnte seinen Wagen jedoch nicht rechtzeitig stoppen und kollidierte mit dem BMW.
Der 51-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.
Beide Autos waren so stark beschädigt, dass die Polizei sie abschleppen ließ. Der Sachschaden lag nach ersten Schätzungen bei rund 20.000 Euro. Während der Einsatzmaßnahmen blieb die B3 in Richtung Boxberg vorübergehend gesperrt. (tak)