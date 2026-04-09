Unfall

Heidelberg: Wendemanöver geht schief - Radfahrer verletzt

Bei einem Wendemanöver übersieht eine VW-Fahrerin in Heidelberg einen 75-jährigen Radfahrer. Der Mann stürzt zu Boden und verletzt sich.

Beim Wenden übersah die Autofahrerin den 75-Jährigen (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Beim Wenden übersah die Autofahrerin den 75-Jährigen (Symbolbild).

Heidelberg. Bei einem Unfall in der Rottmannstraße in Heidelberg ist ein 75-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Mittwochmittag von Handschuhsheim in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Einmündung zur Pfarrgasse war eine 34-jährige VW-Fahrerin gerade im Begriff, zu wenden. Bei dem Manöver übersah sie jedoch den 75-Jährigen und kreuzte den Weg des Radfahrers. Der Mann versuchte noch zu bremsen, den Zusammenstoß konnte er aber nicht mehr verhindern und stürzte zu Boden. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord übernahm die weiteren Unfallermittlungen. (heh)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heidelberg: Autofahrerin missachtet Rotlicht – Radfahrer schwer verletzt
Polizei

Heidelberg: Autofahrerin missachtet Rotlicht – Radfahrer schwer verletzt

Ein Fahrradfahrer hat bei einem Verkehrsunfall an der Kurfürsten-Anlage schwere Verletzungen erlitten, nachdem eine Autofahrerin eine rote Ampel missachtet hatte.

28.01.2026

Heidelberg: Opel-Fahrerin übersieht Kind - Achtjähriger verletzt
Beim Rückwärtsfahren

Heidelberg: Opel-Fahrerin übersieht Kind - Achtjähriger verletzt

Eine Opel-Fahrerin hat am Donnerstagmorgen einen achtjährigen Fahrradfahrer beim Rückwärtsfahren übersehen. Der Junge stürzte und verletzte sich.

19.12.2025

Heidelberg: Verletzter Radfahrer nach Unfall auf Czernyring
Blaulicht

Heidelberg: Verletzter Radfahrer nach Unfall auf Czernyring

Beim Abbiegen übersah eine Audi-Fahrerin den Radfahrer. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Unfalluntersuchungen aufgenommen.

04.04.2025

Unfälle

Autofahrerin übersieht Radfahrer: Radler schwer verletzt

16.09.2023

Autofahrerin übersieht Radfahrer in Schriesheim
Verkehr

Autofahrerin übersieht Radfahrer in Schriesheim

Als eine 42-Jährige mit ihrem Opel am Dienstag von der Talstraße nach links in die Bismarckstraße abbog, übersah sie einen Radfahrer.

13.09.2023