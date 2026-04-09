Heidelberg: Wendemanöver geht schief - Radfahrer verletzt
Bei einem Wendemanöver übersieht eine VW-Fahrerin in Heidelberg einen 75-jährigen Radfahrer. Der Mann stürzt zu Boden und verletzt sich.
Heidelberg. Bei einem Unfall in der Rottmannstraße in Heidelberg ist ein 75-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Mittwochmittag von Handschuhsheim in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Einmündung zur Pfarrgasse war eine 34-jährige VW-Fahrerin gerade im Begriff, zu wenden. Bei dem Manöver übersah sie jedoch den 75-Jährigen und kreuzte den Weg des Radfahrers. Der Mann versuchte noch zu bremsen, den Zusammenstoß konnte er aber nicht mehr verhindern und stürzte zu Boden. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord übernahm die weiteren Unfallermittlungen. (heh)