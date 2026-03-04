Verkehrsunfall

Heidelberg: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß zwischen Radfahrern

Zwei Fahrradfahrer sind in Heidelberg frontal zusammengestoßen. Ein 35-Jähriger musste ins Krankenhaus. Eine Radlerin hielt sich wohl nicht an die Verkehrsregeln.

Eine 22-Jährige hielt sich wohl nicht an die Verkehrsregeln (Symbolbild). Foto: Fritz Kopetzky (Archivbild)
Eine 22-Jährige hielt sich wohl nicht an die Verkehrsregeln (Symbolbild).

Heidelberg. Zwei Radfahrer haben sich am Dienstagabend bei einem Frontalzusammenstoß in Heidelberg leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Fahrrad gegen 20 Uhr in der Berliner Straße im Stadtteil Neuenheim auf dem Radweg in vorgegebener Richtung. Als ihm plötzlich eine 22-Jährige entgegenkam, rasselten die beiden Radler zusammen und stürzten zu Boden. Beide wurden an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Der 35-Jährige musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrräder blieben unversehrt. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Unfallermittlungen aufgenommen. (heh)

