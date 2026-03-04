Heidelberg: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß zwischen Radfahrern
Zwei Fahrradfahrer sind in Heidelberg frontal zusammengestoßen. Ein 35-Jähriger musste ins Krankenhaus. Eine Radlerin hielt sich wohl nicht an die Verkehrsregeln.
Heidelberg. Zwei Radfahrer haben sich am Dienstagabend bei einem Frontalzusammenstoß in Heidelberg leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Fahrrad gegen 20 Uhr in der Berliner Straße im Stadtteil Neuenheim auf dem Radweg in vorgegebener Richtung. Als ihm plötzlich eine 22-Jährige entgegenkam, rasselten die beiden Radler zusammen und stürzten zu Boden. Beide wurden an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Der 35-Jährige musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrräder blieben unversehrt. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Unfallermittlungen aufgenommen. (heh)