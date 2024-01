Heidelberger Väter stehen beim Elterngeld mit an der Spitze

Heidelberg gehört zu den Regionen in Baden-Württemberg, in denen besonders viele Väter Elterngeld in Anspruch nehmen. Das geht aus einer Auswertung der staatlichen L-Bank hervor. Sie ist für die Auszahlung des Elterngeldes in Baden-Württemberg zuständig. Demnach lag die Väterquote in Heidelberg 2023 bei gut 58 Prozent. Der Stadtkreis landete damit im landesweiten Vergleich auf dem dritten Platz. Nur Biberach (rund 59 Prozent) und Freiburg (60 Prozent) schnitten besser ab. In Mannheim lag die Quote bei knapp 42 Prozent.