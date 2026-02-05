Heiligkreuzsteinach: BMW verursacht Unfall auf vereister Fahrbahn - eine Person verletzt
Auf der glatten K4122 bei Heiligkreuzsteinach ist ein BMW erst einem Jeep ins Heck gefahren und dann in den Gegenverkehr geschliddert. Eine 62-Jährige wurde verletzt.
Heiligkreuzsteinach. Bei einem Unfall auf der eisglatten K4122 bei Heiligkreuzsteinach ist eine 62-jährige Frau leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die 62-Jährige am Mittwochmorgen mit ihrem Jeep in Richtung Lampenhain unterwegs. Da die Fahrbahn vereist und glatt war, fuhr sie nur mit Schrittgeschwindigkeit. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer fuhr dem Jeep auf und drückte das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn. Das Auto der 62-Jährigen kam an einem abgesägten Baumstamm am Straßenrand zum Stehen. Der BMW-Fahrer bremste daraufhin stark ab, was auf der eisglatten Fahrbahn jedoch keinerlei Wirkung entfaltete, und schlidderte direkt in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Seat eines 55-Jährigen zusammen.
Die Jeep-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl ihr Fahrzeug als auch der BMW waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme war die K4122 vorübergehend voll gesperrt. Der Verkehr konnte erst gegen 9.30 Uhr wieder freigegeben werden, nachdem die Autobahnmeisterei die Fahrbahn abgestreut hatte. Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte die Maßnahmen vor Ort mit drei Fahrzeugen und mehreren Einsatzkräften. Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Neckargemünd. (heh)