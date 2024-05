Unfall auf der K4122: Motorradfahrer schwer verletzt

Am Samstag gegen 17.05 Uhr ist ein Motorradfahrer zwischen Röschbach und Kohlhof bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden. Der 54-jährige Motorradfahrer war auf der K4122 in Richtung Kohlhof unterwegs, als er in einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Ein entgegenkommender BMW-Fahrer konnte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung einen frontalen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.