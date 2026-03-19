Heiligkreuzsteinach: Unfall zwischen Auto und Motorrad - 29-Jähriger verletzt

Heiligkreuzsteinach. Ein 29-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall am frühen Mittwochnachmittag bei Heiligkreuzsteinach verletzt. Wie die Polizei mitteilte, stieß er mit einem 66-jährigen VW-Fahrer zusammen. Dieser war auf der K4118 in Richtung L3105 unterwegs, als er zum Wenden nach rechts in einen dortigen Waldweg einbog. Anschließend wollte er aus diesem nach links wieder auf die K4118 in Richtung Heiligkreuzsteinach fahren.

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Hierbei nahm er allerdings dem Motorradfahrer die Vorfahrt. Der 29-Jährige stürzte bei dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen am Rücken zu. Er kam in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 11.000 Euro.