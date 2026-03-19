Wendemanöver

Heiligkreuzsteinach: Unfall zwischen Auto und Motorrad - 29-Jähriger verletzt

Ein Autofahrer will auf der K4118 bei Heiligkreuzsteinach wenden. Dabei stößt er mit einem Motorradfahrer zusammen.

Der Motorradfahrer zieht sich Verletzungen am Rücken zu (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Der Motorradfahrer zieht sich Verletzungen am Rücken zu (Symbolbild).

Heiligkreuzsteinach. Ein 29-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall am frühen Mittwochnachmittag bei Heiligkreuzsteinach verletzt. Wie die Polizei mitteilte, stieß er mit einem 66-jährigen VW-Fahrer zusammen. Dieser war auf der K4118 in Richtung L3105 unterwegs, als er zum Wenden nach rechts in einen dortigen Waldweg einbog. Anschließend wollte er aus diesem nach links wieder auf die K4118 in Richtung Heiligkreuzsteinach fahren.

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Hierbei nahm er allerdings dem Motorradfahrer die Vorfahrt. Der 29-Jährige stürzte bei dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen am Rücken zu. Er kam in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 11.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Fahrbahnreinigung musste die K4118 zwischen Heiligkreuzsteinach und der Abzweigung zur L3105 vorübergehend voll gesperrt werden. Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Neckargemünd dauern an. (sig)

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