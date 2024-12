Heizungsausfall in der Uniklinik Heidelberg

In der Nacht zu Freitag kam es in der Universitätsklinik Universitätsklinikum im Neuenheimer Feld in Heidelberg zu einem Ausfall der Heizungsanlage. Das Technische Hilfswerk (THW), die Feuerwehr und das Deutsche Rote Kreuz waren in der Nacht vor Ort. Das THW transportierte zahlreiche mobile Heizlüfter zur Klinik, die an verschiedenen Stellen aufgestellt wurden. Um das Stromnetz vor Überlastung zu schützen, wurde zusätzlich eine Netzersatzanlage eingerichtet, da auch leistungsstarke Heizlüfter im Einsatz sind.