„Unishop“ im Neuenheimer Feld schließt

Er ist gar nicht so leicht zu finden inmitten des Neuenheimer Feldes in Heidelberg, im Erdgeschoss des großen blau-grauen Betongebäudes „Theoretikum“. Doch den „Uni-shop“ kennt ohnehin jeder, der hier studiert hat oder arbeitet. Seit 50 Jahren gibt es den Kiosk mit Imbissangebot. Am Freitag schloss er. Die bisherige Inhaberin geht in den wohlverdienten Ruhestand. Einen Nachfolger gibt es bislang nicht. Eine Online-Petition für den Erhalt des Ladens hatten bis Donnerstagabend mehr als 3500 Menschen unterzeichnet. Der Hauseigentümer, das Land, sucht nach einem neuen Mieter.