Hinweise gesucht

Heppenheim: Auto beschädigt und geflüchtet

In Heppenheim entfernt sich ein Unbekannter unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Golf wurde in Heppenheim beschädigt (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Ein Golf wurde in Heppenheim beschädigt (Symbolbild).

Heppenheim. Ein bislang Unbekannter hat zwischen Mittwoch, 11. März gegen 9 Uhr, und Donnerstag, 12. März gegen 14 Uhr einen geparkten grauen Golf Sportsvan an der Heckstoßstange beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, was der Wagen ordnungsgemäß in einer eingezeichneten Parklücke in der „Von-Gagern-Straße“ in Heppenheim abgestellt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubterweise von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizeistation in Heppenheim bittet unter der Rufnummer 06252 7060 um Hinweise zu Unfallhergang oder Unfallverursacher. (sig)

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