Heppenheim: Bei Ausweichmanöver geparktes Auto beschädigt

Heppenheim. Ein kleines Kind hat in Heppenheim am Montagnachmittag für ein Ausweichmanöver mit Folgen gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, musste die Fahrerin eines blauen Ford Focus um 14.30 Uhr in der Straße In der Lahrbach Höhe auf Höhe der von Kleist Straße dem rund drei Jahre alten Kind ausweichen, weil es die Straße überqueren wollte. Dabei stieß sie laut Polizeiangaben einen geparkten roten Ford Transit und beschädigte ihr Fahrzeug genauso wie das geparkte.