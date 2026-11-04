Blaulicht

Heppenheim: Bei Ausweichmanöver geparktes Auto beschädigt

Weil eine Autofahrerin in Heppenheim einem Kind ausweichen musste, hat sie ein geparktes Auto beschädigt. Die vermeintlichen Verursacher haben sich danach aus dem Staub gemacht.

Die Polizei sucht nach dem Vorfall in Heppenheim nach Zeugen (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die Polizei sucht nach dem Vorfall in Heppenheim nach Zeugen (Symbolbild).

Heppenheim. Ein kleines Kind hat in Heppenheim am Montagnachmittag für ein Ausweichmanöver mit Folgen gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, musste die Fahrerin eines blauen Ford Focus um 14.30 Uhr in der Straße In der Lahrbach Höhe auf Höhe der von Kleist Straße dem rund drei Jahre alten Kind ausweichen, weil es die Straße überqueren wollte. Dabei stieß sie laut Polizeiangaben einen geparkten roten Ford Transit und beschädigte ihr Fahrzeug genauso wie das geparkte.

Nach Angaben der Ford Fahrerin war das Kind mit seiner Mutter unterwegs. Beide sind nach dem Vorfall einfach weggelaufen, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.

Die Polizeistation Heppenheim bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06252 7060.

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