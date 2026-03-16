Heppenheim: Einbrecher lassen Geld und Luftgewehr mitgehen
Bei einem Wohnungseinbruch in Heppenheim haben Unbekannte Geld und ein Luftgewehr erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.
Heppenheim. Bei einem Wohnungseinbruch in Heppenheim haben Unbekannte am Sonntag Geld und ein Luftgewehr erbeutet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.
Nach Angaben der Polizei drangen die Täter zwischen 14 und 20.30 Uhr gewaltsam über die Wohnungstür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gießener Straße ein. Anschließend durchsuchten sie die Räume und nahmen Geld sowie ein Luftgewehr mit.
Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06142 696 0. (dls)