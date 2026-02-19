Heppenheim: Geldautomat an Autowaschanlage aufgeflext
Unbekannte haben sich an einem Wechselgeldautomaten in Heppenheim zu Schaffen gemacht. Sie flüchteten anschließend mit der Beute.
Heppenheim. Kriminelle haben in der Nacht zum Mittwoch einen Wechselgeldautomaten bei einer SB-Waschanlage in der Opelstraße in Heppenheim aufgelext. Wie die Polizei berichtet, krallten sich die Diebe daraufhin das Geld und flüchteten mit der Beute. Du ihr rabiates Vorgehen verursachten sie zudem einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252 7060 zu melden. (heh)