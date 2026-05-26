Heppenheim: Kriminelle brechen Zigarettenautomaten auf
Unbekannte haben sich an einem Zigarettenautomaten in Heppenheim zu schaffen gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.
Heppenheim. Kriminelle haben einen Zigarettenautomaten in der Tiergartenstraße in Heppenheim aufgebrochen. Nach Polizeiangaben entwendeten die unbekannten Täter anschließend Zigaretten udn Bargeld aus dem Automaten. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06252 706 0 zu melden.