Kriminalität

Heppenheim: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Die Unbekannten verschafften sich durch die Haustüre gewaltsam Zutritt in die Wohnung.

Die Täter haben unter anderem Schmuck geklaut (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Täter haben unter anderem Schmuck geklaut (Symbolbild).
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Edingen-Neckarhausen: Unbekannte brechen über Fenster in Wohnung ein
Blaulicht

Edingen-Neckarhausen: Unbekannte brechen über Fenster in Wohnung ein

Die Einbrecher ließen mehrere Schmuckstücke aus der Wohnung mitgehen. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen fünfstelligen Betrag.

04.09.2025

Heppenheim: Einbruch in Einfamilienhaus
Zeugen gesucht

Heppenheim: Einbruch in Einfamilienhaus

In Heppenheim wurde eingebrochen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

18.08.2025

Wald-Michelbach: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein
Kriminalität

Wald-Michelbach: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Die Kriminellen verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Die Beute hingegen fiel mager aus. Die Polizei sucht Zeugen.

21.07.2025

Einbruch in Bensheimer Einfamilienhaus
Bensheim

Einbruch in Bensheimer Einfamilienhaus

Am Samstag wurde ein Einfamilienhaus in der Rohrheimer Straße in Schwanheim Ziel eines Einbruchs.

05.02.2024

Grasellenbach: Einbruch in Einfamilienhaus
Polizei

Grasellenbach: Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte entweden Geld und persönliche Dokumente. Es werden Zeugen gesucht.

02.01.2024