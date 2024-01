Grasellenbach: Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus in der Straße „Hilsighof“ in Litzenbach eingebrochen. Der Polizei zufolge hat der Einbruch zwischen 21 und 23 Uhr stattgefunden. Die Täter verschafften sich über eine Balkontür gewaltsam Zutritt in das Haus. Gestohlen wurden Geld und persönliche Dokumente.