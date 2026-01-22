Bild
Blaulicht-Ticker

Heppenheim: Unfall an B460 – Verursacher flüchtet

In Heppenheim kracht es am Mittwochabend. Doch anstatt sich um den Schaden zu kümmern, flüchtet der Verursacher.

Der Verursacher saß in einem hellen Kleinwagen und fuhr in Richtung Einhausen davon (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Der Verursacher saß in einem hellen Kleinwagen und fuhr in Richtung Einhausen davon (Symbolbild).

Heppenheim. Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, einen Unfall in Heppenheim verursacht und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, fuhr dabei ein heller Kleinwagen an der Ausfahrt der Bensheimer Straße (K31) auf die B460 einem weißen Pkw auf. Im Fahrzeug des Verursachers saßen ein männlicher Fahrer sowie eine Beifahrerin. Als der Geschädigte ausstieg, um den Schaden zu begutachten, entfernten sich die Unbekannten unerlaubterweise vom Unfallort und flüchteten über die B460 in Richtung Einhausen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Heppenheim unter der Rufnummer 06252 7060 zu melden. (sig)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heppenheim: Unbekannter beschädigt geparkten Opel und flüchtet
Zeugen gesucht

Heppenheim: Unbekannter beschädigt geparkten Opel und flüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat in Heppenheim einen geparkten Opel Mokka beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro.

01.11.2025

Heppenheim: Unfallflucht und fünfstelliger Schaden auf B460
Autofahrer muss ausweichen

Heppenheim: Unfallflucht und fünfstelliger Schaden auf B460

Um einen Zusammenstoß nach einem Überholmanöver zu vermeiden, weicht ein Autofahrer auf der B460 bei Heppenheim aus. Er gerät an die Schutzplanke - aber der Verursacher fährt einfach weg.

24.09.2025

Heppenheim: LKW verursacht Unfall auf B460 und flüchtet
Zeugen gesucht

Heppenheim: LKW verursacht Unfall auf B460 und flüchtet

Ein weißer LKW hat auf der B460 bei Heppenheim einen Bus zur Kollision mit der Leitplanke gezwungen. Anschließend ist er geflüchtet.

18.06.2025

Fürth: Mercedes-Fahrer kracht gegen Mauer und flüchtet
Blaulicht

Fürth: Mercedes-Fahrer kracht gegen Mauer und flüchtet

Bei einem Unfall im Fürther Ortsteil Lörzenbach wurde eine Mauer beschädigt. Der Verursacher flüchtete daraufhin. Die Polizei sucht Zeugen.

05.06.2025

Mannheim: Fünfstelliger Schaden nach Unfall - Verursacher flüchtet
Blaulicht

Mannheim: Fünfstelliger Schaden nach Unfall - Verursacher flüchtet

In der Mannheimer Oststadt wurde ein mattgrauer BMW stark beschädigt. Vom Unfallverursacher fehlt jedoch jede Spur. Die Polizei sucht Zeugen.

16.05.2025