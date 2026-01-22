Heppenheim: Unfall an B460 – Verursacher flüchtet
In Heppenheim kracht es am Mittwochabend. Doch anstatt sich um den Schaden zu kümmern, flüchtet der Verursacher.
Heppenheim. Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, einen Unfall in Heppenheim verursacht und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, fuhr dabei ein heller Kleinwagen an der Ausfahrt der Bensheimer Straße (K31) auf die B460 einem weißen Pkw auf. Im Fahrzeug des Verursachers saßen ein männlicher Fahrer sowie eine Beifahrerin. Als der Geschädigte ausstieg, um den Schaden zu begutachten, entfernten sich die Unbekannten unerlaubterweise vom Unfallort und flüchteten über die B460 in Richtung Einhausen.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Heppenheim unter der Rufnummer 06252 7060 zu melden. (sig)