Hier wird in Mannheim geblitzt
Die Stadt Mannheim kontrolliert vom 9. bis 13. Februar in folgenden Straßen die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern.
Mannheim. Die Stadt führt vom 9. bis 13. Februar in folgenden Straßen Geschwindigkeitskontrollen durch:
B36 – Hauptstraße – Luzenbergstraße – Meerfeldstraße (Diesterwegschule) – Reichskanzler-Müller-Straße – Schienenstraße – Waldpforte (Alfred-Delp-Schule) – Werderplatz (Oststadtschule).
Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem Anlass möglich. (dls)