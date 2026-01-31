Geschwindigkeitskontrollen in Mannheim: Hier wird kommende Woche geblitzt
Autofahrer aufgepasst! An diesen Stellen in Mannheim werden kommende Woche Tempokontrollen durchgeführt.
Mannheim. Auch kommende Woche werden in Mannheim wieder Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die Stadt gab folgende Blitzer-Standorte bekannt:
- Hafenstraße
- K5
- Kattowitzer Zeile (Schönauschule)
- Königsberger Allee
- Parkring
- Sandhofer Straße
- Schönauer Straße
- Wilhelm-Liebknecht-Straße (Almenhofschule)
Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem Anlass möglich.