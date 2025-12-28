Mannheim: Hier wird kommende Woche geblitzt
An diesen Stellen führt die Stadt Mannheim kommende Woche Geschwindigkeitskontrollen durch.
Mannheim. Die Stadt Mannheim führt vom 19. bis 23. Januar in folgenden Straßen Geschwindigkeitskontrollen durch:
Casterfeldstraße – Dammstraße – Gartenfeldstraße (Humboldtschule) – Krefelder Straße – Ludwigshafener Straße – Luisenstraße (Schillerschule) – Neckarauer Straße – Neckarauer Waldweg
Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem Anlass möglich. (bw)