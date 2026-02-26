Geschwindigkeitskontrollen

Hier wird in Mannheim geblitzt

Achtung Autofahrer: In diesen Straßen werden kommende Woche Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Auch kommende Woche wird in Mannheim wieder an einigen Stellen geblitzt. (Symbolfoto) Foto: Sascha Lotz
Auch kommende Woche wird in Mannheim wieder an einigen Stellen geblitzt. (Symbolfoto)

Mannheim. Vom 2. bis 6. März kontrolliert die Stadt Mannheim in mehreren Straßen die Geschwindigkeit. Das teilte sie in eine Pressemeldung mit.

Geblitzt wird in der Abraham-Lincoln-Allee, im Eisenacher Weg (Vogelstangschule), in der Pommernstraße, der Poststraße, der Rüdesheimer Straße, der Spreewaldallee, der Waldstraße sowie in der Wormser Straße (Käfertalschule) geplant. Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem Anlass möglich. (tak)

