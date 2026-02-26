Hier wird in Mannheim geblitzt

Mannheim . Vom 2. bis 6. März kontrolliert die Stadt Mannheim in mehreren Straßen die Geschwindigkeit. Das teilte sie in eine Pressemeldung mit.

Geblitzt wird in der Abraham-Lincoln-Allee, im Eisenacher Weg (Vogelstangschule), in der Pommernstraße, der Poststraße, der Rüdesheimer Straße, der Spreewaldallee, der Waldstraße sowie in der Wormser Straße (Käfertalschule) geplant. Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem Anlass möglich. (tak)