Geschwindigkeitskontrollen

Mannheim: Hier wird kommende Woche geblitzt

Autofahrer aufgepasst! An diesen Stellen in Mannheim werden kommende Woche Tempokontrollen durchgeführt.

Auch kommende Woche wird in Mannheim wieder an einigen Stellen geblitzt (Symbolbild). Foto: Polizeipräsidium Südhessen
Auch kommende Woche wird in Mannheim wieder an einigen Stellen geblitzt (Symbolbild).

Mannheim. In der Woche vom 23. bis 27. Februar werden in Mannheim wieder Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die Stadt gab folgende Blitzer-Standorte bekannt:

  • Casterfeldstraße
  • Dammstraße
  • Ernst-Barlach-Allee (Johann-Peter-Hebel-Schule)
  • Gartenfeldstraße (Humboldtschule)
  • Krefelder Straße
  • Ludwigshafener Straße
  • Luisenstraße (Schillerschule)
  • Neckarauer Straße

Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem Anlass möglich. (sig)

