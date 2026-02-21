Mannheim: Hier wird kommende Woche geblitzt
Autofahrer aufgepasst! An diesen Stellen in Mannheim werden kommende Woche Tempokontrollen durchgeführt.
Mannheim. In der Woche vom 23. bis 27. Februar werden in Mannheim wieder Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die Stadt gab folgende Blitzer-Standorte bekannt:
- Casterfeldstraße
- Dammstraße
- Ernst-Barlach-Allee (Johann-Peter-Hebel-Schule)
- Gartenfeldstraße (Humboldtschule)
- Krefelder Straße
- Ludwigshafener Straße
- Luisenstraße (Schillerschule)
- Neckarauer Straße
Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem Anlass möglich. (sig)