Hoffenheim-Chef Schicker verlängert und bekommt Verstärkung

Zuzenhausen (dpa) - Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker hat seinen Vertrag bei der TSG 1899 Hoffenheim langfristig verlängert und erhält in der Führungsetage des Fußball-Bundesligisten personelle Unterstützung. Daniel Förderer fungiert ab sofort als zweiter Geschäftsführer beim Tabellensechsten. Details wie die Laufzeit der Verträge teilte der Verein nicht mit.

Der 39 Jahre alte Schicker hat die TSG seit seinem Amtsantritt im Oktober 2024 gemeinsam mit Trainer Christian Ilzer wieder zu einem Bundesliga-Spitzenteam geformt. Nach dem Fast-Abstieg im Vorjahr hat der Verein nun zwei Spieltage vor dem Saisonende einen internationalen Startplatz bereits sicher und darf noch auf das Erreichen der Champions League hoffen.

«Andi hat in den vergangenen Monaten entscheidende Impulse gesetzt und unsere sportliche Entwicklung mit großer Klarheit und Konsequenz vorangetrieben. Gleichzeitig hat er den Club in herausfordernden Zeiten als alleiniger Geschäftsführer auf Kurs gehalten», lobte TSG-Gesellschafter Dietmar Hopp die Arbeit von Schicker.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Künftig zwei Geschäftsführer bei der TSG

Der Österreicher hatte zu Beginn des Jahres - auch dank der Unterstützung von Hopp - einen internen Machtkampf bei der TSG gewonnen und eine drohende Abberufung durch die mittlerweile entmachtete Vereinsopposition abgewendet. Im Zuge der monatelangen Querelen hatten die Geschäftsführer Markus Schütz, Frank Briel und Tim Jost ihre Posten räumen müssen.