Bundesliga

Hoffenheim-Chef Schicker verlängert und bekommt Verstärkung

Die TSG Hoffenheim setzt langfristig auf die Expertise von Sport-Geschäftsführer Schicker. Der Österreicher erhält zudem personelle Unterstützung bei der Führung des Vereins.

Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Schicker hat seinen Vertrag verlängert. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Schicker hat seinen Vertrag verlängert. (Archivbild)

Zuzenhausen (dpa) - Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker hat seinen Vertrag bei der TSG 1899 Hoffenheim langfristig verlängert und erhält in der Führungsetage des Fußball-Bundesligisten personelle Unterstützung. Daniel Förderer fungiert ab sofort als zweiter Geschäftsführer beim Tabellensechsten. Details wie die Laufzeit der Verträge teilte der Verein nicht mit. 

Der 39 Jahre alte Schicker hat die TSG seit seinem Amtsantritt im Oktober 2024 gemeinsam mit Trainer Christian Ilzer wieder zu einem Bundesliga-Spitzenteam geformt. Nach dem Fast-Abstieg im Vorjahr hat der Verein nun zwei Spieltage vor dem Saisonende einen internationalen Startplatz bereits sicher und darf noch auf das Erreichen der Champions League hoffen. 

«Andi hat in den vergangenen Monaten entscheidende Impulse gesetzt und unsere sportliche Entwicklung mit großer Klarheit und Konsequenz vorangetrieben. Gleichzeitig hat er den Club in herausfordernden Zeiten als alleiniger Geschäftsführer auf Kurs gehalten», lobte TSG-Gesellschafter Dietmar Hopp die Arbeit von Schicker. 

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Künftig zwei Geschäftsführer bei der TSG

Der Österreicher hatte zu Beginn des Jahres - auch dank der Unterstützung von Hopp - einen internen Machtkampf bei der TSG gewonnen und eine drohende Abberufung durch die mittlerweile entmachtete Vereinsopposition abgewendet. Im Zuge der monatelangen Querelen hatten die Geschäftsführer Markus Schütz, Frank Briel und Tim Jost ihre Posten räumen müssen.

Die Vertragsverlängerung mit Schicker sei «ein Garant für Stabilität und unsere gemeinsamen Ambitionen», bekräftigte Hopp nun. Schicker zur Seite steht künftig der 46 Jahre alte Förderer, der seit Februar dieses Jahres bereits als externer Berater für den Verein tätig war. Er soll den kaufmännischen Bereich verantworten und sich zudem um die Felder Marketing, Vertrieb und Digitales kümmern.

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