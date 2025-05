Kleidertauschparty in der Stadtbibliothek Mannheim

Mannheim. Die Stadtbibliothek freut sich, die erste Kleidertauschparty in diesem Jahr ankündigen zu können. Nachhaltig Kleidung tauschen und damit auch den eigenen Geldbeutel schonen – das steht weiterhin im Fokus der Veranstaltung, wie die Stadt Mannheim in ihrer Pressemitteilung betont. Die Party findet am Samstag, 17. Mai 2025, von 10.30 bis 14 Uhr in der Zentralbibliothek im Stadthaus N 1, 2. OG statt. Jede Person kann maximal sieben Kleidungsstücke mitbringen und gegen andere Kleidung tauschen. Hierbei ist wichtig, dass die abgegebenen Kleidungsstücke sauber und in gutem Zustand sind. Die Stadtbibliothek bittet allerdings darum, keine Unterwäsche und Badebekleidung mitzubringen. (bw)