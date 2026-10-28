KVH warnt vor Telefonbetrug: Anrufer wollen Bankdaten

Rhein-Neckar. Die Anrufer gaben sich als Arzt oder Ärztin, als Ärztlicher Bereitschaftsdienst (ÄBD) oder Kassenärztliche Vereinigung aus. Ihr Ziel: an sensible Daten – insbesondere Bankinformationen – zu kommen. Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH) warnt vor betrügerischen Telefonanrufen: Patientinnen und Patienten berichteten demnach, in den vergangenen Wochen vermehrt von vermeintlichen Mitarbeitenden des Patientenservice angerufen und nach Finanzdaten gefragt worden zu sein.

Falsche Telefonnummer wird im Display angezeigt

Das Perfide daran: Durch technische Hilfsmittel – das sogenannte „Call ID Spoofing“ – wird die Telefonnummernanzeige so manipuliert, dass auf dem Telefondisplay die Rufnummer einer vertrauenswürdigen Institution erscheint – unter anderen die Nummer des Patientenservice +49 116117.

Die Kassenärztliche Vereinigung weist darauf hin, dass die Mitarbeitenden des 116117-Patientenservices zu keinem Zeitpunkt Bank- oder Zahlungsdaten erfragen. Wer von solchen Anrufen betroffen ist, sollte bestenfalls gar nicht erst abnehmen. Die zweitbeste Lösung laut der KVH: Nichts sagen und sofort auflegen.