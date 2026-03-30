Ladenburg: 17-Jähriger nach Streit mit ungeladenen Gästen verletzt
Was mit verbalen Streitereien beginnt, endet im Einsatz von Pfefferspray. Ein 17-Jähriger wird daei in Ladenburg verletzt.
Ladenburg. Bei einem Streit zwischen mehreren Personen ist am späten Samstagabend ein 17-Jähriger in Ladenburg verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 23 Uhr im Bereich des Hinteren Rindwegs nach einer Feierlichkeit zu der Auseinandersetzung. Als ungeladene Gäste versuchten, sich Zutritt zu verschaffen, kam es zunächst zu verbalen Streitereien. Kurz darauf setzten zwei 27- und 32-jährige Männer Pfefferspray ein. Dadurch wurde ein 17-Jähriger leicht verletzt.
Die Polizei hatte vor Ort Schwierigkeiten, da alle Beteiligten unter deutlichem Alkoholeinfluss standen und sich nicht mitwirkungsbereit zeigten. Letztendlich konnte die Situation aber friedlich gelöst werden. Gegen die zwei Angreifer wurde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. (sig)