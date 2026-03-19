Ladenburg: 71-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt
Bei einem Verkehrsunfall in Ladenburg wird ein Radfahrer schwer verletzt. Der Rettungsdienst bringt den 71-Jährigen ins Krankenhaus.
Ladenburg. Ein 71-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall in Ladenburg am Mittwochabend schwer verletzt worden. Laut Polizeimeldung wollte der Mann um kurz nach 19 Uhr von der Boveriestraße nach rechts in die Benzstraße abbiegen, als er die Vorfahrt eines 31-jährigen Fiat-Fahrers missachtete. Dieser stieß daraufhin mit dem E-Bike-Fahrer zusammen. Der 71-Jähriger kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. (sig)