Ladenburg: Scheune steht in Flammen - Feuerwehr im Einsatz

Ladenburg. Der Scheunen-Brand in Ladenburg ist gelöscht. Wie die Polizei berichtet, konnte das Großaufgebot der Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle bringen, das Feuer ist weitestgehend gelöscht. Nach WNOZ-Informationen laufen momentan die Nachlöscharbeiten. Die Feuerwehr ist mit etwa 100 Einsatzkräften vor Ort. Dank ihnen konnte verhindert werden, dass die Flammen auf ein nahegelegenes Wohnhaus übergreifen. Warum die Scheune am Dienstagmorgen in Vollbrand geriet, ist bislang noch nicht geklärt.