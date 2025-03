Ladenburg: Mann fährt fast Kind an, beleidigt Polizisten und schlägt um sich

Ladenburg. Ein Mann hat am Donnerstag beim Einparken fast ein 2-jähriges Kind angefahren und bei der versuchten Festnahme um sich geschlagen. Der Vorfall ereignete sich am frühen Abend auf einem Discounterparkplatz in der Wallstadter Straße in Ladenburg, teilte die Polizei mit. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden das gesuchte Fahrzeug kurz darauf in der Straße "Am Bahnhof" auf einem Parkplatz. Doch der 33-Jährige, der das Auto gefahren sein soll, ließ sich nicht festnehmen.