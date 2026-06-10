Blaulicht

Ladenburg: Zwei Personen bei Unfall verletzt

In Ladenburg hat es am Mittwochmorgen gekracht: Bei einem Unfall zwischen drei Fahrzeugen sind zwei Personen verletzt worden. Die Polizei spricht von einem Trümmerfeld.

Bei dem Unfall in Ladenburg sind zwei Personen verletzt worden (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Bei dem Unfall in Ladenburg sind zwei Personen verletzt worden (Symbolbild).

Ladenburg. Zwei Personen sind bei einem Unfall in der Bahnhofstraße in Ladenburg am Mittwochmorgen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, waren insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge soll jedoch eines der Fahrzeuge gegen einen Mast gekracht sein. Es entstand ein weitläufiges Trümmerfeld. (heh)

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