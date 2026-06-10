Ladenburg: Zwei Personen bei Unfall verletzt
In Ladenburg hat es am Mittwochmorgen gekracht: Bei einem Unfall zwischen drei Fahrzeugen sind zwei Personen verletzt worden. Die Polizei spricht von einem Trümmerfeld.
Ladenburg. Zwei Personen sind bei einem Unfall in der Bahnhofstraße in Ladenburg am Mittwochmorgen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, waren insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge soll jedoch eines der Fahrzeuge gegen einen Mast gekracht sein. Es entstand ein weitläufiges Trümmerfeld. (heh)