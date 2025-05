Lampertheim: 12-Jährige vermisst

Lampertheim. Die Polizei sucht nach der 12-jährigen Vermissten Lucy B. aus Lampertheim. Wie die Polizei berichtet, wurde sie am Montag gegen 10.30 Uhr zuletzt an ihrer Schule in Bensheim gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Lucy aufgrund ihres Gesundheitszustands auf ärztliche Hilfe angewiesen sein könnte, weshalb nun auch mit einem Foto (hier klicken) nach ihr gefahndet wird.