Öffentlichkeitsfahndung: 70-Jähriger aus Lorsch vermisst

Seit Mittwochabend wird aus dem "Haus Christoph" in der Hildegard-von-Bingen-Straße in Lorsch der 70-jährige Ullrich Herrmann vermisst. Ullrich Herrmann ist 1,82 Meter groß, 75 Kilogramm schwer und hat eine normale Statur. Er trägt einen graumelierten Vollbart. Über seine Bekleidung ist derzeit nichts bekannt.

Der Vermisste ist möglicherweise desorientiert. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der 70-Jährige in einen Zug oder einen Bus einstieg. Weil die bisherigen Suchmaßnahmen, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, nicht zum Auffinden des Seniors führten, wendet sich die Polizei nun an die Bevölkerung.