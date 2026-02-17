Lampertheim: Bewohnerin trifft auf Einbrecher

Lampertheim. Die Bewohnerin eines Wohnhauses in der Heinrichstraße in Lampertheim hat am Montagabend einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Nach Polizeiangaben drang der Täter zunächst gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude ein und entwendete Schmuck. Beim Verlassen des Tatorts traf er kurz auf die Bewohnerin, bevor er mit seiner Beute das Weite suchte. Da es bereits sehr dunkel war, konnte die Frau den Einbrecher nicht richtig erkennen und demnach auch nicht genauer beschreiben.