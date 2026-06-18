Diebstahl

Lampertheim: Dieb greift in Kasse und bestiehlt Mitarbeiterin

Ein Mann betritt ein Geschäft, stellt eine harmlose Frage – und verschwindet kurz darauf mit Beute. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.

Der Mann flüchtete nach dem Diebstahl (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Der Mann flüchtete nach dem Diebstahl (Symbolbild).

Lampertheim. Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend in einen Geschäft in der Kaiserstraße in Lampertheim sowohl ein Geschäft als auch eine Mitarbeiterin bestohlen. Wie die Polizei berichtet, gab sich der Täter zunächst als Kunde aus und fragte nach einer Preisliste. In einem unbeobachteten Moment griff der Dieb in die Kasse, entwendete Bargeld und den Geldbeutel einer Mitarbeiterin. Anschließend flüchtete der Mann.

Der Täter wird auf etwa 35 Jahre geschätzt. Er trug eine schwarze Mütze, einen beigefarbenen Longsleeve, eine schwarze Hose und weiße Schuhe. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (K42) unter der Telefonnummer 06252 706 0 entgegen. (heh)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Falsche Pflegekraft bestiehlt dementen Rentner
Goldschmuck gestohlen

Falsche Pflegekraft bestiehlt dementen Rentner

Beim Einkaufen lernt ein dementer Rentner eine vermeintliche Pflegekraft kennen. Doch nach einigen Hausbesuchen fehlt wertvoller Schmuck. Die Frau verschwindet.

09.12.2025

Kunden stoppen Dieb nach Angriff auf Mitarbeiterin
Kriminalität

Kunden stoppen Dieb nach Angriff auf Mitarbeiterin

Ein 41-Jähriger soll in einem Laden Feuerzeuge gestohlen und eine Mitarbeiterin verletzt haben. Dank couragierter Zeugen kann der Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

20.06.2025

Lampertheim: Frau bedroht Mitarbeiterin in Massagesalon 
Polizei sucht Zeugen

Lampertheim: Frau bedroht Mitarbeiterin in Massagesalon 

Eine unbekannte Frau hat in Lampertheim versucht, eine Angestellte eines Massagesalons mit einem angeblich gefährlichen Gegenstand zur Herausgabe von Geld zu zwingen.

12.06.2025

Dieb bestiehlt schlafende Fahrgäste im Nachtzug
Kriminalität

Dieb bestiehlt schlafende Fahrgäste im Nachtzug

Ein Dieb schlägt in einem Nachtzug zwischen Nürnberg und Hamburg zu und erbeutet Wertgegenstände im Wert von 8.000 Euro. Doch ein aufmerksamer Zugbegleiter hält ihn auf.

10.03.2025

Krankenhaus-Mitarbeiterin wohl mit Armbrust erschossen
Verdächtiger festgenommen

Krankenhaus-Mitarbeiterin wohl mit Armbrust erschossen

Bewaffnet mit einer Armbrust betritt ein Mann ein Krankenhaus im hessischen Schwalm-Eder-Kreis - und verletzt eine Mitarbeiterin so schwer, dass sie stirbt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

05.12.2024