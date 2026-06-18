Lampertheim: Dieb greift in Kasse und bestiehlt Mitarbeiterin
Ein Mann betritt ein Geschäft, stellt eine harmlose Frage – und verschwindet kurz darauf mit Beute. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.
Lampertheim. Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend in einen Geschäft in der Kaiserstraße in Lampertheim sowohl ein Geschäft als auch eine Mitarbeiterin bestohlen. Wie die Polizei berichtet, gab sich der Täter zunächst als Kunde aus und fragte nach einer Preisliste. In einem unbeobachteten Moment griff der Dieb in die Kasse, entwendete Bargeld und den Geldbeutel einer Mitarbeiterin. Anschließend flüchtete der Mann.
Der Täter wird auf etwa 35 Jahre geschätzt. Er trug eine schwarze Mütze, einen beigefarbenen Longsleeve, eine schwarze Hose und weiße Schuhe. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (K42) unter der Telefonnummer 06252 706 0 entgegen. (heh)