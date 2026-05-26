Lampertheim: Jugendliche nach versuchtem Einbruch festgenommen
Drei Jugendliche sollen mutmaßlich die Seitentür einer Kirche in Lampertheim aufgebrochen haben. Die Polizei nahm das Trio vorläufig fest.
Lampertheim. Drei 15-Jährige sind am Samstagabend in Lampertheim festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei beobachtete ein Zeuge die Jugendlichen, als sie die Seitentür der Kirche „Mariä Verkündigung“ in der Hagenstraße aufbrachen. Die alarmierten Polizeibeamten nahm das Trio vorläufig fest. Die Jugendlichen müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen versuchtem besonders schwerem Diebstahl verantworten.