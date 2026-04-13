Lampertheim. Ein 36-Jähriger und ein 41-Jähriger haben in der Nacht auf Samstag gegen 1.30 Uhr mit einem Streit in einem Lampertheimer Lokal einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Beamten mitteilten, hielten sich bei ihrem Eintreffen in der Römerstraße etwa 20 Personen in der Gaststätte auf. Nachdem sich der 36-Jährige und der 41 Jahre alte Mann in die Haare bekamen, entwickelte sich eine Auseinandersetzung mit weiteren Beteiligten. Als die Polizei eintraf, wurde einer der Beamten direkt von hinten an seiner Schutzweste gezogen, woraufhin er einen Teleskopschlagstock gegen den noch unbekannten Angreifer einsetzte.