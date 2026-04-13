Mehrere Streifen im Einsatz

Lampertheim: Kneipenschlägerei in Römerstraße - Polizist greift zu Schlagstock

In Lampertheim lösten zwei Männer eine größere Auseinandersetzung in einer Gaststätte aus. Schon beim Betreten wird ein Polizist körperlich angegangen.

Die Polizei war am Wochenende in Lampertheim im Einsatz (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Polizei war am Wochenende in Lampertheim im Einsatz (Symbolbild).

Lampertheim. Ein 36-Jähriger und ein 41-Jähriger haben in der Nacht auf Samstag gegen 1.30 Uhr mit einem Streit in einem Lampertheimer Lokal einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Beamten mitteilten, hielten sich bei ihrem Eintreffen in der Römerstraße etwa 20 Personen in der Gaststätte auf. Nachdem sich der 36-Jährige und der 41 Jahre alte Mann in die Haare bekamen, entwickelte sich eine Auseinandersetzung mit weiteren Beteiligten. Als die Polizei eintraf, wurde einer der Beamten direkt von hinten an seiner Schutzweste gezogen, woraufhin er einen Teleskopschlagstock gegen den noch unbekannten Angreifer einsetzte.

Wie viele Personen tatsächlich in die körperlichen Auseinandersetzungen involviert waren, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Da sich keiner der mutmaßlich Beteiligten bisher zum Hergang des Geschehens äußern will, gestalten sich diese als schwierig. Die Polizei stellte Personalien von Zeugen und möglichen Beteiligten fest. Der Betrieb in der Gaststätte wurde nach dem Polizeieinsatz für die restliche Nacht eingestellt. Es waren mehreren Streifen im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an. (sig)

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