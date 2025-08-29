Lampertheim: Polizei sucht 12-jährigen Jungen

Lampertheim. Der 12-jährige Lampertheimer Ilkay Deniz Kilinc (zum Foto) wird seit Donnerstag vermisst. Wie die Polizei berichtet, wurde der Junge zuletzt am Morgen des 28. August gegen 6.30 Uhr im Zug von Lampertheim nach Lorsch gesehen. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand stieg er jedoch nicht an der Haltestelle in Lorsch aus, sondern fuhr vermutlich nach Bensheim weiter. Da die polizeilichen Anstrengungen, den Vermissten zu finden, bisher ohne Erfolg waren, wenden sich die Ordnungshüter nun an die Öffentlichkeit.

Der Vermisste hat dunkelbraune Haare, grüne Augen, ist circa 50 Kilogramm schwer, schlank, sportlich und etwa 1,60 Meter groß. Bei seinem Verschwinden trug er mit einer schwarzen Adidas-Jogginghose, schwarzer Sweatjacke mit Nike Logo vorne und weißen Streifen an den Ärmeln sowie weißen Nike-Turnschuhen. Außerdem hatte er schwarzen Rucksack mit weißem Logo dabei.