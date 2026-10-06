Kriminalität

Lampertheim: Scheibe eingeschlagen und Wertsachen aus Mercedes gestohlen

Unbekannte haben in Lampertheim die Scheibe eines blauen Mercedes eingeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall in Lampertheim beobachtet haben (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall in Lampertheim beobachtet haben (Symbolbild).

Lampertheim. Unbekannte haben am Montagabend gegen 18.40 Uhr die Scheibe eines blauen Mercedes eingeschlagen, der auf einem Waldparkplatz nahe dem Spielplatz im Lampertheimer Ortsteil Neuschloss abgestellt war. Wie die Polizei berichtet, entwendeten die Täter anschließend einen Geldbeutel aus dem Inneren des Fahrzeugs. Das Kriminalkommissariat in Heppenheim (K 20) hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegengenommen.

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