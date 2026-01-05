Bild
Zeugen gesucht

Lampertheim: Zigarettenautomat mit Böllern gesprengt

In Lamperheim-Hofheim haben Unbekannte am Sonntagabend einen Zigarettenautomaten gesprengt. Hinweise erbeten.

Unbekannte sprengten, vermutlich mit Böllern einen Zigarettenautomaten. Zeugen gesucht. (Symbolfoto) Foto: Adobe Stock
Unbekannte sprengten, vermutlich mit Böllern einen Zigarettenautomaten. Zeugen gesucht. (Symbolfoto)

Lampertheim. Bislang Unbekannte haben am Sonntagabend, 4. Januar, gegen 22.15 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße ins Visier genommen. Nach bisherigen Erkenntnissen sprengten sie den Automaten vermutlich mit Pyrotechnik auf. Ob dabei Zigaretten oder Bargeld entwendet wurden, ist derzeit noch unklar.

Nach der Tat flüchteten die Täter vom Ort des Geschehens. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06252 7060 zu melden. (tak)

