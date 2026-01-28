Rückstau

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Drei Autos kollidieren auf B3

Ein Auffahrunfall mit drei Autos hat auf der B3 bei Nußloch für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Derzeit kommt es zum Rückstau. Ortskundige sollen das Gebiet umfahren.

Unfall auf B3 mit drei Fahrzeugen. (Symbolfoto) Foto: Marco Schilling
Leimen/Rhein-Neckar-Kreis. Ein Auffahrunfall mit drei Autos hat auf der B3 zwischen Nußloch und Leimen/St. Ilgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Nach Polizeiangaben kam es zwischen der Abfahrt Nußloch und Leimen/St. Ilgen zu stockendem Verkehr und Rückstaus.

Ortskundige Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich weiträumig umfahren. Angaben zum genauen Unfallhergang, zum Schadensausmaß sowie zu den beteiligten Personen lagen zunächst nicht vor. (tak)

