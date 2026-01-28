Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Drei Autos kollidieren auf B3
Ein Auffahrunfall mit drei Autos hat auf der B3 bei Nußloch für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Derzeit kommt es zum Rückstau. Ortskundige sollen das Gebiet umfahren.
Leimen/Rhein-Neckar-Kreis. Ein Auffahrunfall mit drei Autos hat auf der B3 zwischen Nußloch und Leimen/St. Ilgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Nach Polizeiangaben kam es zwischen der Abfahrt Nußloch und Leimen/St. Ilgen zu stockendem Verkehr und Rückstaus.
Ortskundige Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich weiträumig umfahren. Angaben zum genauen Unfallhergang, zum Schadensausmaß sowie zu den beteiligten Personen lagen zunächst nicht vor. (tak)