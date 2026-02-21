Stau

Drei Verletzte nach Auffahrunfall mit fünf Autos auf A5

Auf der Autobahn 5 sind fünf Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt.

Viele Fragen sind nach dem Unfall noch offen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Viele Fragen sind nach dem Unfall noch offen. (Symbolbild)

Hirschberg (dpa/lby) - Nach einem Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen auf der Autobahn 5 bei Hirschberg (Rhein-Neckar-Kreis) sind drei Menschen verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Wie schwer die Betroffenen verletzt sind, sagte ein Sprecher der Polizei zunächst nicht. 

Vier der Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn sei vom Regen nass gewesen. Der Unfall entstand bei Stau auf dem linken Fahrstreifen.

Nach dem Unfall staute sich der Verkehr laut ADAC auf der A5 auf rund zwei Kilometern in Richtung Darmstadt. Die Autofahrer müssten demnach mit rund einer halben Stunde Zeitverlust rechnen.

