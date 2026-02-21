Drei Verletzte nach Auffahrunfall mit fünf Autos auf A5

Hirschberg (dpa/lby) - Nach einem Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen auf der Autobahn 5 bei Hirschberg (Rhein-Neckar-Kreis) sind drei Menschen verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Wie schwer die Betroffenen verletzt sind, sagte ein Sprecher der Polizei zunächst nicht.

Vier der Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn sei vom Regen nass gewesen. Der Unfall entstand bei Stau auf dem linken Fahrstreifen.