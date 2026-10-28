Lindenfels: Einbrecher steigen in Gaststätte ein und stehlen Vorräte
Unbekannte sind in Lindenfels in eine Gaststätte unterhalb der Burg eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.
Lindenfels. Unbekannte Täter sind zwischen Montagabend und Dienstagvormittag in eine Gaststätte unterhalb der Burg in der Burgstraße in Lindenfels eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Gebäude und stahlen anschließend Lebensmittel und Getränke. Der Schaden lag nach Polizeiangaben bei mehr als 500 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252 706 0 entgegen.