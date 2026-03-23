Hinweise gesucht

Lampertheim: Einbrecher stehlen Schmuck aus Einfamilienhaus

Unbekannte hebeln in Lampertheim ein Küchenfenster eines Einfamilienhauses auf. Sie werden fündig und flüchten mit der Beute.

Die Täter hebelten ein Fenster auf (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Täter hebelten ein Fenster auf (Symbolbild).

Lampertheim. Drei Unbekannte sind am Freitagabend gegen 19.40 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Adriastraße eingebrochen. Laut Polizeimeldung hebelten die Täter wohl ein Küchenfenster auf und verschafften sich so Zugang ins Innere. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und erbeuteten nach aktuellen Erkenntnissen Schmuck. Nach Angaben der Nachbarn flüchteten sie anschließend in einem schwarzen Audi, in dem noch eine weitere Person saß.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 06252 7060 um Hinweise. (sig)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lampertheim: Diebe dringen in Einfamilienhaus ein
Zeugen gesucht

Lampertheim: Diebe dringen in Einfamilienhaus ein

Kriminelle verschaffen sich am Dienstag Zutritt in ein Lampertheimer Wohnhaus. Die Polizei ermittelt.

11.03.2026

Rimbach: Täter hebeln Terrassentür auf und flüchten mit Schmuck
Einbruch

Rimbach: Täter hebeln Terrassentür auf und flüchten mit Schmuck

Nach einem Einbruch in der Guntherstraße in Rimbach sucht die Polizei nach Hinweisen auf die Täter.

19.01.2026

Lampertheim: Einbrecher hebeln Terrassentür auf
Kriminalität

Lampertheim: Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Im Lampertheimer Ortsteil Hofheim sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Dafür brachen sie gewaltsam die Terrassentür auf.

06.11.2025

Gorxheimertal: Einbrecher dringen über Fenster in Einfamilienhaus ein
Zeugen gesucht

Gorxheimertal: Einbrecher dringen über Fenster in Einfamilienhaus ein

Unbekannten Täter sind gewaltsam über ein Fenster in die Räume eines Einfamilienhauses im Buchklinger Weg eingedrungen. Sie haben Schmuck und eine Uhr im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen.

04.11.2025

Michelstadt: Einbruch in Einfamilienhaus - Unbekannte erbeuten Bargeld und Schmuck 
Zeugen gesucht

Michelstadt: Einbruch in Einfamilienhaus - Unbekannte erbeuten Bargeld und Schmuck 

Einbrecher stehlen am Montagabend in der Freiburgstraße in Michelstadt Bargeld und Schmuck. Der entstandene Schaden liegt laut Polizei im mittleren vierstelligen Bereich.

28.10.2025