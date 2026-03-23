Lampertheim: Einbrecher stehlen Schmuck aus Einfamilienhaus
Unbekannte hebeln in Lampertheim ein Küchenfenster eines Einfamilienhauses auf. Sie werden fündig und flüchten mit der Beute.
Lampertheim. Drei Unbekannte sind am Freitagabend gegen 19.40 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Adriastraße eingebrochen. Laut Polizeimeldung hebelten die Täter wohl ein Küchenfenster auf und verschafften sich so Zugang ins Innere. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und erbeuteten nach aktuellen Erkenntnissen Schmuck. Nach Angaben der Nachbarn flüchteten sie anschließend in einem schwarzen Audi, in dem noch eine weitere Person saß.
Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 06252 7060 um Hinweise. (sig)