Zeugen gesucht

Lampertheim: Diebe dringen in Einfamilienhaus ein

Kriminelle verschaffen sich am Dienstag Zutritt in ein Lampertheimer Wohnhaus. Die Polizei ermittelt.

Die ungebetenen Gäste wurden in Lampertheim fündig (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Lampertheim. Unbekannte sind am Dienstag in ein Wohnhaus in der Riedstraße im Lampertheimer Stadtteil Hüttenfeld eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, entwenden die Täter Schmuck. Die Bewohnerin des Einfamilienhauses bemerkte die Tat gegen 14 Uhr. Die Polizei in Lampertheim (Kommissariat 42) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06206 94400 entgegen. (sig)

