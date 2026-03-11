Lampertheim: Diebe dringen in Einfamilienhaus ein
Kriminelle verschaffen sich am Dienstag Zutritt in ein Lampertheimer Wohnhaus. Die Polizei ermittelt.
Lampertheim. Unbekannte sind am Dienstag in ein Wohnhaus in der Riedstraße im Lampertheimer Stadtteil Hüttenfeld eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, entwenden die Täter Schmuck. Die Bewohnerin des Einfamilienhauses bemerkte die Tat gegen 14 Uhr. Die Polizei in Lampertheim (Kommissariat 42) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06206 94400 entgegen. (sig)