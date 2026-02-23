Viernheim/Lampertheim: Einbrüche in zwei Wohnhäuser
In Viernheim und Lampertheim verschafften sich ungebetene Gäste Zutritt zu Wohnhäusern. Die Polizei ermittelt.
Viernheim/Lampertheim. Einbrecher haben vergangene Woche ihr Unwesen in Viernheim und Lampertheim getrieben. Wie die Polizei berichtet, wurden am Samstag zwei Wohnungseinbrüche gemeldet. In der Pirmasenser Straße in Viernheim verschaftten sich Kriminelle zwischen Mittwoch und Samstagmittag gewaltsam Zugang über eine Tür in ein Wohnhaus. Dort fanden sie bei ihrer Suche nach Wertgegenständen unter anderem Werkzeuge und Schmuck.
Zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen drangen zudem Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Eduard-Feldhofen-Straße in Lampertheim ein. Hierbei gelangten sie über ein Fenster in das Gebäude ein und ließen mindestens eine Baumaschine mitgehen. Die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim bittet unter der Telefonnummer 06252 7060 um Hinweise. (sig)