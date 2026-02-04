Ohne Beute abgezogen

Rimbach/Bürstadt: Zwei Einbrüche am Dienstag

Bei Einbrüchen in Rimbach und Bürstadt am Dienstag gehen die Einbrecher leer aus. Die Polizei ermittelt.

Die Ermittlungen zu den Einbrüchen in Rimbach und Bürstadt laufen (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Ermittlungen zu den Einbrüchen in Rimbach und Bürstadt laufen (Symbolbild).

Rimbach/Bürstadt. Zwei Einbrüche haben die Polizei am Dienstag beschäftigt. Wie die Beamten berichteten, gingen die Einbrecher jedoch in beiden Fällen leer aus. In Rimbach verschafften sich die Kriminellen zwischen 17 und 20.30 Uhr über eine Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Volkerstraße.

Bereits früher am Tag, zwischen 6 und 15.25 Uhr, drangen Unbekannte in Bürstadt in ein Wohnhaus in der Rudolf-Virchow-Straße ein. Sie suchten wohl nach Wertgegenständen, verließen aber die Wohnung ohne Beute.

Die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim bittet unter der Telefonnummer 06252 7060 um Hinweise. (sig)

