Mörlenbach: Polizei ermittelt nach Einbrüchen in Panoramastraße

Mörlenbach. Unbekannte sind am Donnerstag in zwei Häuser in Mörlenbach eingebrochen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Die Täter brachen zwischen 15 und 20.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Panoramastraße ein und durchsuchten Räume. Sie entkamen mit Geld und Schmuck. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt. Ebenfalls wurde in ein benachbartes Haus eingebrochen. Die Unbekannten kamen durch ein aufgehebeltes Fenster in das Einfamilienhaus. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher gestört wurden und ohne Beute flüchteten. Im zweiten Fall gehen die Beamten von einer Tatzeit zwischen etwa 17 und 21.30 Uhr aus. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252 7060 entgegen. (dls)