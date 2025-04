Heppenheim: Hoher Sachschaden bei Einbrüchen in Gymnasium 

Heppenheim. Bislang Unbekannte sind in eine Schule in Heppenheim eingebrochen und haben hohen Sachschaden verursacht. Die Polizei sucht Zeugen. Wie die Beamten mitteilten, brachen die Unbekannten zunächst in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag vergangene Woche in das Starkenburg Gymnasium in der Gerhart-Hauptmann-Straße ein. Im Gebäude sollen die Unbekannten eine Gittertür beschädigt und Farbdosen entwendet haben - mit der Farbe beschmierten die Täter den Schulhof und weitere Gegenstände. Am späten Sonntagabend sei eine neue Sachbeschädigung auf dem Schulgelände festgestellt worden. In der Sporthalle des Gymnasiums wurde ein Fenster sowie ein Holzkonstrukt zerstört. Nach erster Schätzung der Polizei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Beamten nehmen Hinweise unter der Rufnummer 06252 706 0 entgegen. (dls)