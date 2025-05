Lorsch: Zwei Autos streifen Sprinter - doppelte Fahrerflucht

Lorsch. Gleich zwei unbekannte Verkehrsteilnehmer haben in Lorsch einen weißen Sprinter gestreift - und beide sind danach einfach abgehauen. Wie die Polizei berichtet, hielt der Sprinter am Montagnachmittag in der Heinrichstraße auf Höhe der Hausnummer 30. Beim Vorbeifahren streiften beide Autofahrer den Sprinter, beschädigten ihn und begingen Fahrerflucht. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen sollen sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252-7060 melden.