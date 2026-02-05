Unfallflucht

Ludwigshafen: Nach Unfall verletzter Radfahrer verfolgt Transporter

Durch einen missglückten Überholvorgang ist ein 48-jähriger Radfahrer in Ludwigshafen verletzt worden. Er verfolgte den Unfallverursacher noch eine Weile, verlor ihn dann aber aus den Augen.

Die Polizei sucht nach Zeugen (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die Polizei sucht nach Zeugen (Symbolbild).

Ludwigshafen. Ein 48-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Überholvorgang in der Blücherstraße in Ludwigshafen von einem weißen Peugeot Transporter leicht verletzt worden. Der Peugeot-Fahrer fuhr im Anschluss einfach weiter. Nach Angaben der Polizei touchierte der Außenspielgel des Fahrzeugs den Radler an der Schulter, wodurch er zu Boden stürzte. Der 48-Jährige schwang sich jedoch sofort wieder auf seinen Drahtesel und verfolgte den Peugeot über die Welserstraße bis zu einer Tankstelle, wo er den Transporter schließlich aus den Augen verlor. Hinweise zum Unfall und dem Fahrer des Transporters nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen. (heh)

